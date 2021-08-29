Помощь МВФ даст возможность увеличить социальные выплаты, - Шмыгаль

Об этом Денис Шмыгаль написал в facebook.

По его словам, полученная от Международного валютного фонда финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты.

"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозмездной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран - участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии. Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также позволит увеличить социальные выплаты гражданам ", - написал Шмыгаль.

Напомним, МВФ 23 августа перечислил Украине 1,9 млрд СПЗ, или $ 2,7 млрд в эквиваленте.

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