Помощь МВФ даст возможность увеличить социальные выплаты, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря $2,7 млрд, которые Украина получила от МВФ, у правительства появилась возможность увеличить социальные выплаты
Об этом Денис Шмыгаль написал в facebook.
По его словам, полученная от Международного валютного фонда финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты.
"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозмездной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран - участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии. Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также позволит увеличить социальные выплаты гражданам ", - написал Шмыгаль.
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Напомним, МВФ 23 августа перечислил Украине 1,9 млрд СПЗ, или $ 2,7 млрд в эквиваленте.
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