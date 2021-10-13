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Помощь ко Дню защитников Украины в размере до 1,5 тыс. грн получат 31 тыс. киевлян

13 октября, 2021 среда
15:55
Экономика гривна

Помощь ко Дню защитников Украины в размере от 800 до 1, 5 тыс. грн получат 31 623 киевлянина

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, для предоставления материальной помощи по случаю Дня защитников и защитниц Украины было принято соответствующее распоряжение.

"В этом году помощь составляет от 800 до 1500 гривен. Всего же ее получат 31 623 киевлянина. Все выплаты происходят в рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя КГГА Марины Хонды.

Отмечается, что единовременную материальную помощь в размере 1500 грн получат киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, обнаруженные во время Революции Достоинства.

В таком же размере получат помощь киевляне - члены семей лиц, погибших или умерших во время непосредственного участия в антитеррористической операции (АТО), обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также киевляне - члены семей погибших бойцов-добровольцев и волонтеров, участвовавших в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

Помощь в размере 1 тыс. грн предполагается для киевлян, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014 года.

В размере 900 грн помощь смогут получить киевляне, которые получили повреждения средней тяжести во время участия в массовых гражданских протестах в период с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014 года, а также участники АТО/ООС, в том числе бойцы-добровольцы.

Выплаты в размере 800 грн получат киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014 года.

В пресс-службе отметили, что выплаты будут проходить на счет многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Отмечается, что такая одноразовая помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этого гражданина будет выплачена членам семьи умершего.

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День защитника Украины
Киев
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