Помощь ЕС для гражданских украинцев с февраля составляет около €485 млн

Об этом рассказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу, пишет Укринформ.

"Среди прочего, эта помощь предусматривает выполнение работ по восстановлению и капитальному ремонту школ и укрытий, временных центров/центров приемки, предоставления комплектов для неотложного ремонта укрытий, предоставления предметов экстренной помощи на зимний период, а также средств для покрытия расходов на отопление, энергетических нужд ", – детализировал Матти Маасикас.

Он добавил, что через механизм гражданской защиты ЕС Украине передали большие объемы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры и более 800 мощных генераторов.

Кроме того, ЕС предоставил более 77 тонн гуманитарной помощи в натуральной форме ориентировочной стоимостью почти 490 миллионов евро, ее передали в Украину напрямую от стран-членов ЕС и партнеров через Механизм гражданской защиты ЕС.

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