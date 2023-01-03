Помощь ЕС для гражданских украинцев с февраля составляет около €485 млн
Евросоюз за время полномасштабной войны России против Украины выделил уже 485 млн евро для мер поддержки гражданского населения, что пострадало в результате боевых действий
Об этом рассказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу, пишет Укринформ.
"Среди прочего, эта помощь предусматривает выполнение работ по восстановлению и капитальному ремонту школ и укрытий, временных центров/центров приемки, предоставления комплектов для неотложного ремонта укрытий, предоставления предметов экстренной помощи на зимний период, а также средств для покрытия расходов на отопление, энергетических нужд ", – детализировал Матти Маасикас.
Он добавил, что через механизм гражданской защиты ЕС Украине передали большие объемы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры и более 800 мощных генераторов.
Кроме того, ЕС предоставил более 77 тонн гуманитарной помощи в натуральной форме ориентировочной стоимостью почти 490 миллионов евро, ее передали в Украину напрямую от стран-членов ЕС и партнеров через Механизм гражданской защиты ЕС.
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