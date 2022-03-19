Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дия.Бизнес
Чтобы поддержать соотечественников в Польше, команда портала Дия.Бизнес создала специальную тематическую страницу. На ней можно найти полезную информацию на украинском языке.
Об этом сообщают в Минцифре.
"С начала полномасштабной войны России против Украины за границу вынужденно выехали более 2,5 миллиона украинцев. Большинство из них сейчас находятся в Польше. Чтобы поддержать соотечественников, команда портала Дия.Бизнес создала специальную тематическую страницу", - говорится в сообщении.
На тематической странице можно найти:
- информацию о трудоустройстве и вакансиях в Польше;
- горячую линию информационной помощи;
- полезные ссылки;
- советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у человека нет польского гражданства;
- ответы на часто задаваемые вопросы о документах, сроках пребывания, разрешениях и т.д.
- Напомним, по состоянию на 17 марта в приложении "Дия" более 160 тыс. украинцев пожертвовали 150 млн грн в фонд помощи армии "Вернись живым".
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