Помощь для украинцев в Польше появилась на портале Дия.Бизнес

Об этом сообщают в Минцифре.



"С начала полномасштабной войны России против Украины за границу вынужденно выехали более 2,5 миллиона украинцев. Большинство из них сейчас находятся в Польше. Чтобы поддержать соотечественников, команда портала Дия.Бизнес создала специальную тематическую страницу", - говорится в сообщении.



На тематической странице можно найти:

информацию о трудоустройстве и вакансиях в Польше;

горячую линию информационной помощи;

полезные ссылки;

советы по открытию бизнеса в Польше, даже если у человека нет польского гражданства;

ответы на часто задаваемые вопросы о документах, сроках пребывания, разрешениях и т.д.

Напомним, по состоянию на 17 марта в приложении "Дия" более 160 тыс. украинцев пожертвовали 150 млн грн в фонд помощи армии "Вернись живым".

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Этот раздел на Дия. Бизнес был создан при поддержке Департамента торговли стратегическими товарами и безопасности Министерства экономического развития и технологий Польши.