Об этом сообщает "Европейская солидарность".

Комбриг 24 ОМБр имени Короля Данила Роман Мамавко поблагодарил за помощь. "Могу сказать, что 24-я бригада не подведет. Это поможет нам сохранить жизнь людей. Поможет знать, что перед нами происходит", - сказал комбриг.

Он отметил, что продвижение вперед во время контрнаступления всегда связано с риском для бойцов, поэтому беспилотники, ведущие воздушную разведку, крайне важны.

"Самую тяжелую работу делает солдат, который идет и продвигается вперед на поле боя. Благодаря этим коптерам продвигаться вперед безопаснее, и сохранить жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 24-й бригады, потому что они самые ценные. Наши защитники", - подчеркнул комбриг.

Порошенко отметил, что его Фонд вместе с волонтерами привезли для ВСУ 350 дронов Autel: "Они должны поступить в каждую бригаду Вооруженных Сил Украины. И для нас большая честь и удовольствие сегодня передать в самые надежные и профессиональные руки эти первые 10 дронов", - подчеркнул Порошенко. .

На днях Порошенко передал десантникам систему БПЛА Poseidon. "Это уже крылатый беспилотник, уровня оперативного командования. Он летает более 4 километров. Видит более 15 километров. Обладает высокой устойчивостью к применению средств радиоэлектронной борьбы противника", - рассказал он о мощных характеристиках летательного аппарата.

Также Порошенко сообщил, что заключает соглашение на импорт в Украину еще БМП, и эта гусеничная бронированная техника также пойдет на основные направления контрнаступления. Пятый Президент подчеркивает, что сейчас нужно объединить все усилия для контрнаступления.

"Контрнаступление должно состояться сейчас. Контрнаступление должно сорвать псевдореферендумы на оккупированных территориях. Контрнаступление не должно дать возможности сконцентрироваться российским войскам. Контрнаступление — это то, чего ждет от Украины весь мир. То, чего ждут от Вооруженных Сил Украины все украинцы", – подчеркнул он. .

"Мы все стремимся и уверены в нашей победе. Потому что с нами действительно вся Украина, каждый человек, чем может, тем помогает и работает действительно на победу. Это наша общая цель. Наша общая цель, которую мы обязательно достигнем и победа будет за нами. Потому что с нами весь украинский народ и с нами Бог", – заверил комбриг 24-й ОМБр.

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