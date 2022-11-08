Помощь, чтобы двигаться вперед: Parimatch передал ВСУ авто, дроны и бронированную резину
Девятый месяц подряд Parimatch работает в формате технологического усиления украинской армии, поддерживая ВСУ в борьбе за украинскую независимость. Компания продолжает покупать и отправлять на передовую линию фронта оборудование, автомобили и медицинские средства
Отталкиваясь от потребностей конкретных подразделений, Parimatch передал украинским защитникам 11 дронов и дельтаплан, а также 17 автомобилей, 172 единицы зимней резины и 4 комплекта бронированной резины. Кроме того, компания помогла с комплектующими для утепления бойцов и медицинским оборудованием для оперативной помощи на передовой.
"Ежедневно наши люди и наши города подвергаются атакам со стороны российской армии. И каждый удар по объектам инфраструктуры, жилым домам или детским площадкам вызывает единственную возможную ответную реакцию. Еще больше сплоченности общества и еще более технологическую поддержку ВСУ. Мы отправляем на передовую дополнительное количество современного и нужного нашим защитникам оборудования, которое будет приближать нашу победу", — Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.
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