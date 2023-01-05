Помолились за Украину: Папа Римский встретился с мариупольским капелланом
Стало известно, что Папа Римский Франциск встретился с мариупольским капелланом Геннадием Мохненко в Ватикане, где они вместе помолились за Украину
Об этом Мохненко сообщил в своем facebook .
Он рассказал, что вместе с Папой обсудил положение Украины, в частности, временно оккупированного Мариуполя, а также видение дальнейшего восстановления нашего государства. Мохненко отметил, что, несмотря на занятость, Франциск "нашел почти полтора часа для вообще не делового общения с украинским капелланом".
"Был очень интересный, обстоятельный разговор. О многом, но, конечно, больше всего об Украине, о моем родном Мариуполе. Помолились вместе с Папой Франциском за нашу страну. Вот уже не думал, что когда-нибудь меня попросит вести молитву Папа Римский и после моего "Аминь" продолжит ее со слезами на глазах", – рассказал Мохненко.
Капеллан отметил, что прибыл к Папе из Бахмута прямо в военной форме.
"Прибыл в Ватикан в берцах и своей обычной фронтовой робе. Общение с Папой началось с покаяния за этот церемониальный прокол. Впрочем, у меня с 24 февраля нет в шкафах никаких костюмов, туфель и галстуков с бабочками. Да и шкафов, и дома нет. Итак, Святой Отец отпустил мне этот грех", - пишет он.
Мохненко поблагодарил Папу Франциска за поддержку украинского народа и пригласил его в Мариуполь после завершения войны.
- Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество продолжать проявлять солидарность к Украине и "просить о мире" для украинцев.
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