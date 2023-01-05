Помолились за Украину: Папа Римский встретился с мариупольским капелланом

Об этом Мохненко сообщил в своем facebook .

Он рассказал, что вместе с Папой обсудил положение Украины, в частности, временно оккупированного Мариуполя, а также видение дальнейшего восстановления нашего государства. Мохненко отметил, что, несмотря на занятость, Франциск "нашел почти полтора часа для вообще не делового общения с украинским капелланом".

"Был очень интересный, обстоятельный разговор. О многом, но, конечно, больше всего об Украине, о моем родном Мариуполе. Помолились вместе с Папой Франциском за нашу страну. Вот уже не думал, что когда-нибудь меня попросит вести молитву Папа Римский и после моего "Аминь" продолжит ее со слезами на глазах", – рассказал Мохненко.

Капеллан отметил, что прибыл к Папе из Бахмута прямо в военной форме.

"Прибыл в Ватикан в берцах и своей обычной фронтовой робе. Общение с Папой началось с покаяния за этот церемониальный прокол. Впрочем, у меня с 24 февраля нет в шкафах никаких костюмов, туфель и галстуков с бабочками. Да и шкафов, и дома нет. Итак, Святой Отец отпустил мне этот грех", - пишет он.

Мохненко поблагодарил Папу Франциска за поддержку украинского народа и пригласил его в Мариуполь после завершения войны.

Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество продолжать проявлять солидарность к Украине и "просить о мире" для украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb