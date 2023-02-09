"Помогут успешно бороться с дронами": Литва передаст Украине 36 зениток
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в рамках анонсированного пакета помощи от Литвы Украина получит 36 зенитных пушек, работой с которыми уже овладели 15 инструкторов
Об этом он рассказал на брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает "Европейская правда".
Министры отметили, что на встрече они обсудили дальнейшую помощь, которую Литва могла бы предоставить Украине в соответствии с потребностями – от оружия до обучения военных.
"Мы передаем 36 зенитных установок, которые помогут успешно бороться с дронами… Мы уже подготовили 15 инструкторов, и они уже вернулись в Украину", - рассказал Анушаускас.
Алексей Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов является более практичным подходом, поскольку эти люди по возвращении смогут передавать знания большему количеству военных непосредственно в Украине.
На брифинге он не упомянул название систем, но, очевидно, речь идет о шведских зенитных пушках L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное количество.
- 19 января стало известно, что Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mи-8.
- 7 февраля из Литвы вернулись 15 инструкторов, овладевших работой с зенитными установками L-70
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