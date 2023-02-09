Об этом он рассказал на брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает "Европейская правда".

Министры отметили, что на встрече они обсудили дальнейшую помощь, которую Литва могла бы предоставить Украине в соответствии с потребностями – от оружия до обучения военных.

"Мы передаем 36 зенитных установок, которые помогут успешно бороться с дронами… Мы уже подготовили 15 инструкторов, и они уже вернулись в Украину", - рассказал Анушаускас.

Алексей Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов является более практичным подходом, поскольку эти люди по возвращении смогут передавать знания большему количеству военных непосредственно в Украине.

На брифинге он не упомянул название систем, но, очевидно, речь идет о шведских зенитных пушках L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное количество.