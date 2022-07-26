"Помогли уничтожить "тигры", "урал" и БК оккупантов: нацгвардейцы показали работу беспилотников
Военный Национальной гвардии Украины продемонстрировал работу беспилотного летательного аппарата
Об этом сообщает МВД Украины.
Как отмечается на официальной странице МВД Украины, беспилотные летательные аппараты критически важны для успешной работы украинских защитников. Как известно, без БПЛА управление боем происходит фактически вслепую.
"Он (БПЛА, – ред.) нам помогает обезвреживать технику и личный состав военных РФ. Благодаря ему были обезврежены нашей артиллерией "тигры", "урал", а также склад БК военнослужащих РФ", - рассказал оператор БПЛА нацгвардеец Валерий.
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