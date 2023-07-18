Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что руководство одного из коммерческих банков Киева создало более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в финучреждении. На их реквизиты игроки онлайн-казино переводили деньги, чтобы пополнить свои игровые аккаунты.

"При этом, в "назначении" платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой "процент", который обрабатывали через аффилированные коммерческие структуры", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения владельцы и топменеджмент банка помогли отмыть почти 5 миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом.

Трем высокопоставленным чиновникам банка, среди которых его совладелица, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.