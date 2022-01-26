Помогли дельцам уклониться от уплаты акциза более чем на 70 млн грн: на Днепропетровщине сообщили о подозрении трем таможенникам

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



Согласно информации следствия, частное предприятие импортировало из Алжира в Украину партию нефтепродуктов, однако в документах отмечали, что перевозят в железнодорожных цистернах газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.



При оформлении служащие таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие дистилляты как газовый конденсат. Это позволило уклоняться от уплаты акциза на миллионы гривен.



Двое из инспекторов нанесли государству ущерб на 26 млн грн каждый, а третий - на 18 млн грн. Общая сумма ущерба превысила 70 млн грн.



Таможенников подозревают в служебной халатности, имевшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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