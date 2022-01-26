Помогли дельцам уклониться от уплаты акциза более чем на 70 млн грн: на Днепропетровщине сообщили о подозрении трем таможенникам
ГБР сообщило о подозрении трем таможенникам, которые "не замечали" подмены при растаможке товара и помогли злоумышленникам уклониться от уплаты акциза
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Согласно информации следствия, частное предприятие импортировало из Алжира в Украину партию нефтепродуктов, однако в документах отмечали, что перевозят в железнодорожных цистернах газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.
При оформлении служащие таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие дистилляты как газовый конденсат. Это позволило уклоняться от уплаты акциза на миллионы гривен.
Двое из инспекторов нанесли государству ущерб на 26 млн грн каждый, а третий - на 18 млн грн. Общая сумма ущерба превысила 70 млн грн.
Таможенников подозревают в служебной халатности, имевшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.93
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное