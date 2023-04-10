Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.

В ходе следственных действий задокументированы факты насильственного вывоза рашистами более 1 тыс. украинских детей из временно оккупированных районов на юге и востоке Украины.

"Несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября прошлого года под видом "добровольной эвакуации". Среди пострадавших - сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке выехать из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения депортации несовершеннолетних российские захватчики привлекли владелицу одного из крымских туристических агентств.

Она добровольно согласилась помочь оккупантам принудительно вывезти детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного полуострова.

Для этого она выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Расследование проводят сотрудники Службы безопасности по процессуальному руководству прокуратуры АР Крым и города Севастополь.