Помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей: СБУ сообщила о подозрении коллаборантке
В понедельник, 10 апреля, стало известно, что СБУ сообщила о подозрении коллаборантке, которая помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей
Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.
В ходе следственных действий задокументированы факты насильственного вывоза рашистами более 1 тыс. украинских детей из временно оккупированных районов на юге и востоке Украины.
"Несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября прошлого года под видом "добровольной эвакуации". Среди пострадавших - сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке выехать из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения депортации несовершеннолетних российские захватчики привлекли владелицу одного из крымских туристических агентств.
Она добровольно согласилась помочь оккупантам принудительно вывезти детей из Херсона, Мелитополя, Донецка, Луганска и Макеевки на территорию временно оккупированного полуострова.
Для этого она выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму.
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владелице турфирмы о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Она скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.
Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Расследование проводят сотрудники Службы безопасности по процессуальному руководству прокуратуры АР Крым и города Севастополь.
- 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали , что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
- Совет ООН по правам человека на сессии принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
- Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
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