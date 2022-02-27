"Помогите Украине остановить ядерную беду!", - футболист Коноплянка обратился к лидерам иностранных стран
Украинский футболист Евгений Коноплянка призвал ведущие страны мира закрыть небо над Украиной, чтобы спастись от ядерной атаки России
Соответствующее сообщение Коноплянка опубликовал в Instagram.
"Уважаемые друзья из ЕС, США, Канады и всех стран! Сегодня в руках российских террористов грязная атомная бомба – они захватили Чернобыльскую станцию в Украине. Если они ее активируют, ядерный апокалипсис мощностью в 500 Хиросим ждет всего мира! Помогите Украине остановить ядерное бедствие ! Закройте небо! Распространяйте видео – это очень важно для вашей безопасности. Все остальное сделает украинская армия", – написал Евгений Коноплянка под роликом о Чернобыльской катастрофе.
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