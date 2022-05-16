"Помогите Азову", "спасти защитников Мариуполя": в Кракове сотни людей провели акцию в поддержку Украины

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Люди вышли на центральную площадь Кракова, чтобы обратить внимание на украинских военных, нуждающихся в немедленной экстракции из Азовстали.

На плакатах у них было написано: "Помогите Азову", "спастите защитников Мариуполя".

Напомним, Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов , размещенных на металлургическом заводе в городе Мариуполь.

Однако Путин не согласен на эвакуацию.

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