"Помогите Азову", "спасти защитников Мариуполя": в Кракове сотни людей провели акцию в поддержку Украины
В Кракове 15 мая сотни людей вышли на акцию поддержки Украины и военных Азова
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Люди вышли на центральную площадь Кракова, чтобы обратить внимание на украинских военных, нуждающихся в немедленной экстракции из Азовстали.
На плакатах у них было написано: "Помогите Азову", "спастите защитников Мариуполя".
- Напомним, Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов , размещенных на металлургическом заводе в городе Мариуполь.
- Однако Путин не согласен на эвакуацию.
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