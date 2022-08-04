Помогают России легализовать оккупацию на Востоке Украины: СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам
СБУ задокументировала преступную деятельность 5 коллаборантов, помогающих российским захватчикам легализовать "власть" на временно оккупированных территориях Луганщины и Донбасса
Об этом сообщила Служба безопасности Украины по телеграмме.
"СБУ задокументировала преступную деятельность еще 5 коллаборантов, которые помогают российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях Луганщины и Донбасса", - пишет СБУ.
Предатели активно участвуют в пропагандистских мероприятиях и заставляют население соблюдать российские "порядки".Как отмечает СБУ, о подозрениях сообщено: бывшему депутату горсовета от ОПЗЖ, назначенному "заместителем главы администрации" временно оккупированного Сватовского района; депутату местного совета, ставшему заместителем главы администрации Марковского района так называемой ЛНР; начальнице отдела жизнеобеспечения с. Веселое Старобельского района; жителю Донбасса, возглавившему "администрацию Волновахского района так называемой ДНР", а также "главе" Мангушского поселкового совета "ДНР".
Сообщается, что каждому изменнику грозит до 10 лет лишения свободы.
- Двоим мужчинам, согласившимся занять руководящие "должности" на оккупированных территориях Донбасса, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
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