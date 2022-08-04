Об этом сообщила Служба безопасности Украины по телеграмме.

"СБУ задокументировала преступную деятельность еще 5 коллаборантов, которые помогают российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях Луганщины и Донбасса", - пишет СБУ.

Предатели активно участвуют в пропагандистских мероприятиях и заставляют население соблюдать российские "порядки".

Как отмечает СБУ, о подозрениях сообщено: бывшему депутату горсовета от ОПЗЖ, назначенному "заместителем главы администрации" временно оккупированного Сватовского района; депутату местного совета, ставшему заместителем главы администрации Марковского района так называемой ЛНР; начальнице отдела жизнеобеспечения с. Веселое Старобельского района; жителю Донбасса, возглавившему "администрацию Волновахского района так называемой ДНР", а также "главе" Мангушского поселкового совета "ДНР".

Сообщается, что каждому изменнику грозит до 10 лет лишения свободы.