Помогают незрящим ориентироваться в пространстве: немецкие ученые создали инфракрасные очки
Ученые Мюнхенского технического университета разработали очки, которые будут помогать незрящим ориентироваться в пространстве
Об этом сообщает The Independent.
Они распечатали прототипы своих очков на 3D-принтере. В устройстве используются несколько камер для фиксирования инфракрасного света вокруг человека.
Эти камеры передают изображение на небольшой компьютер, создающий карту пространства. В то же время, для уведомлений о расположении этих предметов используют специальный рукав на предплечье, который способен отражать.
Поэтому, если человек приближается к препятствию, рукава начинают вибрациями сигнализировать об опасности. По словам разработчиков, при испытании прибора добровольцы могли ориентировать в пространстве с точностью в 98%.
Отметим, что главным преимуществом этих очков есть возможность использования в темноте.
Кроме того, они не создают шума, что очень важно для незрячих людей, для которых слышать окружающий мир очень важно.
Отмечается, что в дальнейшем разработчики хотят добавить в эти очки функцию, которая поможет людям генерировать путь вокруг препятствий.
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