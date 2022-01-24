Помогают незрящим ориентироваться в пространстве: немецкие ученые создали инфракрасные очки

Об этом сообщает The Independent.



Они распечатали прототипы своих очков на 3D-принтере. В устройстве используются несколько камер для фиксирования инфракрасного света вокруг человека.



Эти камеры передают изображение на небольшой компьютер, создающий карту пространства. В то же время, для уведомлений о расположении этих предметов используют специальный рукав на предплечье, который способен отражать.



Поэтому, если человек приближается к препятствию, рукава начинают вибрациями сигнализировать об опасности. По словам разработчиков, при испытании прибора добровольцы могли ориентировать в пространстве с точностью в 98%.



Отметим, что главным преимуществом этих очков есть возможность использования в темноте.



Кроме того, они не создают шума, что очень важно для незрячих людей, для которых слышать окружающий мир очень важно.



Отмечается, что в дальнейшем разработчики хотят добавить в эти очки функцию, которая поможет людям генерировать путь вокруг препятствий.

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