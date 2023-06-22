Помогая Украине отвоевать Крым, мы сдерживаем атаку на Тайвань, - эксгенсек НАТО
Если дать Путину сохранить Крым, то это станет сигналом для других агрессоров, в частности, речь идет о ситуации вокруг Тайваня.
Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает "Голос Америки".
Россия нарушила подписанный договор о признании границ Украины в обмен на ядерное разоружение. Украинская победа состоит в том, чтобы вернуть Крым.
"Крым – это территория Украины. Поэтому мне безразлично, как Путин будет на это реагировать, но для меня украинская победа состоит в том, чтобы вернуть Крым", - сказал Расмуссен.
Он отметил, что для Путина сохранить оккупацию Крыма очень важно, однако мир не должен опасаться его реакции. Расмуссен считает, что полуостров должен вернуться в состав Украины, иначе это станет сигналом для других агрессоров, в частности, речь идет о ситуации вокруг Тайваня.
"Когда я слышу аргумент американцев, мол, следует уменьшить помощь Украине, потому что мы нуждаемся в ресурсах, чтобы защищать Тайвань, то я хочу сказать: на самом деле эти два конфликта чрезвычайно связаны. Помогая защитить Украину, мы также сдерживаем атаку на Тайвань", - отмечает бывший генсек НАТО.
- Напомним, в начале июня Расмуссен заявил , что если на Вильнюсском саммите Киев не получит гарантий членства в НАТО и гарантий на переходный период, определенные страны, входящие в Альянс, могут решить отправить в Украину свои войска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное