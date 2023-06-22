Об этом заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает "Голос Америки".

Россия нарушила подписанный договор о признании границ Украины в обмен на ядерное разоружение. Украинская победа состоит в том, чтобы вернуть Крым.

"Крым – это территория Украины. Поэтому мне безразлично, как Путин будет на это реагировать, но для меня украинская победа состоит в том, чтобы вернуть Крым", - сказал Расмуссен.

Он отметил, что для Путина сохранить оккупацию Крыма очень важно, однако мир не должен опасаться его реакции. Расмуссен считает, что полуостров должен вернуться в состав Украины, иначе это станет сигналом для других агрессоров, в частности, речь идет о ситуации вокруг Тайваня.

"Когда я слышу аргумент американцев, мол, следует уменьшить помощь Украине, потому что мы нуждаемся в ресурсах, чтобы защищать Тайвань, то я хочу сказать: на самом деле эти два конфликта чрезвычайно связаны. Помогая защитить Украину, мы также сдерживаем атаку на Тайвань", - отмечает бывший генсек НАТО.