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Помогать вооружениям России, кроме Ирана, готова и Северная Корея, – военный эксперт Свитан

24 декабря, 2022 суббота
16:35
Мир

Роман Свитан, военный эксперт, считает, что Северная Корея имеет определенные складские запасы боеприпасов, но их не так много, как кажется, поэтому могут быть поставки китайских боеприпасов через Северную Корею

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Военный эксперт прокомментировал, какие страны и какое оружие могут оказывать помощь РФ.

"Сейчас Иран является болезненной точкой в мировой политике, поддерживающей вооружением Россию. Между этими странами есть определенные договоренности, что Иран за такую поддержку получает ядерные и военные технологии от России. В основном это будут Shahed, а также баллистические ракеты типа Fateh-110". А ракеты Zolfaghar с дальностью в 700 км вряд ли будут предоставляться Ираном, потому что есть определенное соглашение по ядерному разоружению, по которому Тегеран не может передавать или продавать ракеты дальностью более 300 км. Соответственно, для передачи России подходят ракеты Fateh-110", - заметил эксперт.

Роман Свитан добавил, что также может помогать вооружениям России и Северная Корея, которая является сателлитом Китая.

"Скорее всего, через Китай Северная Корея получит разрешение на передачу россиянам определенных видов вооружения, и это могут быть боеприпасы для артиллерии и РСЗО, которых не хватает российской армии. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК – ред.) не может справиться даже с расходами боеприпасов в сутки, потому что ОПК РФ может производить около 4-5 тысяч снарядов в сутки, а тратят ежедневно по 15-20 тыс. Соответственно, россияне ищут пути для увеличения поставок боеприпасов, однако в Северной Корее есть определенные складские запасы боеприпасов но ведь их не так много, как кажется. Поэтому может быть один из вариантов - поставки через Северную Корею китайских боеприпасов, именно за этим нужно будет внимательно следить мировому сообществу", - подчеркнул Свитан .

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Украина
Россия
Китай
КНДР
Иран
война с Россией
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