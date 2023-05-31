Об этом информируют на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером Мишей Коллинзом, который стал послом платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

Актер рассказал о своей личной мотивации помогать Украине в очистке территорий от мин и о своем желании распространять информацию о ситуации в стране.

"Со своей стороны Миша Коллинз сообщил, что его товарищ – британский журналист и фотограф Джайлс Дьюли – в свое время в Афганистане наступил на взрывное устройство и потерял обе ноги и руку. Поэтому для него помогать в гуманитарном разминировании – это личный вопрос", – рассказали в пресс-службе.

Зеленский поблагодарил за его поддержку и подчеркнул большой объем работы, который требует разминирования.

"Когда мы освобождаем от оккупантов наши территории, мы получаем много проблем из-за заминированной местности. На сегодняшний день у нас более 200 тысяч квадратных километров заминированных территорий. И мы испытываем большой дефицит оборудования, чтобы справиться с такой обширной территорией", – рассказал президент.

Миша Коллинз также посетит Черниговскую область, где ознакомится с работой саперов.

"Даже если война в Украине закончится завтра, наследие войны будет оставаться, пока вся земля не будет очищена от мин. Разминирование чрезвычайно важно. Потому что от взрывных устройств часто страдают дети и семьи, которые идут в лес собирают грибы. Я чувствую свою роль как посла в том, чтобы распространять информацию и рассказывать историю о том, что происходит в Украине, для моей аудитории по всему миру и привлекать внимание, чтобы мировая поддержка Украины продолжалась", – сказал Коллинз.

Фото: Сайт президента Украины

Также на встрече присутствовал Джайлс Дьюли, рассказавший, что его фонд "Наследие войны" (Legacy of War Foundation) собирает средства на разминирование и уже стал официальным партнером United24 в Великобритании.

Справочно. Миша Коллинз – настоящее имя – Дмитрий Типпенс Крашник – американский актер и режиссер. Сыграл в фильмах "Стоунхендж. Апокалипсис", "Карла", "Прерывная жизнь", в телесериалах "Скорая помощь", "Все женщины – ведьмы". Наиболее известен ролью ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное".

Коллинз происходит из семьи родом из Киевской области. Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и не раз приезжал в Украину. Он активно поддерживает нашу страну с самого начала полномасштабного российского вторжения.