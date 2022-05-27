Помогать Украине танками и самолетами вполне законно, - глава МИД Британии Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что западные страны могут отправить в Украину танки и самолеты
Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает Independent.
"Мы четко отдаем себе отчет, что поддерживать Украину танками, самолетами вполне законно, и мы очень поддерживаем работу, которую Чешская Республика выполнила по отправке танков в Украину", - говорится в заявлении.
- Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия. Решение будет озвучено на следующей неделе.
- Также прислать Украине больше наступательного вооружения призвал премьер Великобритании Борис Джонсон.
- В то же время российские пропагандисты, ретранслируя угрозы Кремля, заявили, что США "пересекут красную линию", поставляя ракетные системы большой дальности и Россия будет реагировать на это.
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