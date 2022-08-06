Об этом сегодня, 6 августа 2022 года, сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов.

"В результате действий этой агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В частности известно, что злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и присылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

Вражеским агентам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

4 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об "охоте" на предателей в Николаеве.

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