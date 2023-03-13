Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности системно разоблачает коллаборантов, помогающих оккупантам вводить российские "стандарты образования" во временно захваченных районах юга и востока Украины. В результате следственно-оперативных действий 14 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди них – руководители созданных российскими захватчиками "отделов образования", а также деканы факультетов и директора захваченных украинских школ и "вузов".

Так, на временно оккупированной части Херсонщины разоблачена глава "Новокаховской школы №1", которая по поручению гауляйтера Сальдо вывезла в Геническ все имущество учебных заведений.

Отмечается, что в Мариуполе установлена личность руководителя местного "отдела образования" террористической организации "ДНР".

Находясь на "должности", она требует от директоров учебных заведений организовывать образовательный процесс по российским учебникам.

Также идентифицирована бывший депутат районного совета и директор местной школы, которая сдает оккупантам адреса жилья семей участников движения сопротивления.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета ДНР". Вместе с другими педагогами, она организовала уничтожение украинских учебников в данном заведении.

"Сейчас эти и другие фигуранты уведомлены о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении.