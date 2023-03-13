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Помогали русифицировать школы в Мариуполе и Геническе: сообщено о подозрении 14 педагогам-коллаборантам

13 мартa, 2023 понедельник
17:57
Криминал

СБУ разоблачила еще 14 педагогов-коллаборантов, которые помогают врагу русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности системно разоблачает коллаборантов, помогающих оккупантам вводить российские "стандарты образования" во временно захваченных районах юга и востока Украины. В результате следственно-оперативных действий 14 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди них – руководители созданных российскими захватчиками "отделов образования", а также деканы факультетов и директора захваченных украинских школ и "вузов".

Так, на временно оккупированной части Херсонщины разоблачена глава "Новокаховской школы №1", которая по поручению гауляйтера Сальдо вывезла в Геническ все имущество учебных заведений.

Отмечается, что в Мариуполе установлена личность руководителя местного "отдела образования" террористической организации "ДНР".

Находясь на "должности", она требует от директоров учебных заведений организовывать образовательный процесс по российским учебникам.

Также идентифицирована бывший депутат районного совета и директор местной школы, которая сдает оккупантам адреса жилья семей участников движения сопротивления.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета ДНР". Вместе с другими педагогами, она организовала уничтожение украинских учебников в данном заведении.

"Сейчас эти и другие фигуранты уведомлены о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении.

  • 10 марта СБУ разоблачила организатора мошеннической схемы, который выманивал деньги у родственников погибших украинских бойцов в обмен на помощь в получении выплат от государства.
  • 11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины задержала на освобожденных территориях Харьковской области мужчину, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию центральных российских телеканалов.
  • 13 марта стало известно, что по материалам СБУ 15 лет за решеткой проведет агент РФ, которому ФСБ пообещала должность "замминистра" в Крыму.
Мариуполь
война с Россией
оккупированные территории
коллаборанти
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