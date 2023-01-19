Об этом информирует пресс-служба СБУ .

Правоохранители обнаружили бывших чиновников регионального филиала Укрзализныци, поддержавших оккупантов в начале полномасштабного вторжения РФ. Они присоединились к местной захватнической администрации и заняли должности управляющего, двое стали заместителями, а третий – инженером "Купянск-южной дистанции колеи".

Злоумышленники помогали стране-спонсору терроризма восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы перебрасывать из РФ военную технику, вооружение и боеприпасы на фронт.

Также чиновники передали оккупационной армии производственное оборудование Укрзализныци.

Они призвали жителей приобщаться к "железнодорожному предприятию" рашистов, за это обещали лояльное отношение военных РФ и выплаты в рублях.

После освобождения региона один из злоумышленников скрылся в Россию, другие – скрывались на Харьковщине. Сейчас СБУ задержала троих коллаборантов. Им объявили подозрения в пособничестве государству агрессору.

Суд избрал меру пресечения – содержание стражей.

Четвертому фигуранту заочно доложено о подозрении.

В суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Луганска, работающей в оккупационной полиции "Станицы Луганской". Ей грозит пожизненное лишение свободы.