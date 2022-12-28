Об этом сообщили в СБУ .

Отмечают, что двое экс-работников регионального филиала Укрзализныци в Харьковской области в начале полномасштабного вторжения добровольно перешли на сторону российских захватчиков. После захвата части Харьковской области они присоединились к рядам оккупационной администрации. Там один из них вступил в должность руководителя незаконно созданной оккупантами "Купянской путевой машинной станции", а второй стал заместителем производственного подразделения этой "станции".

На этих должностях коллаборанты помогали российской армии в восстановлении железнодорожного сообщения с Харьковщиной. Это было нужно для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. В частности, злоумышленники способствовали переправке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России в Украину с помощью железной дороги.

После освобождения региона коллаборанты пытались "залечь на дно" и избежать правосудия, однако работники СБУ установили их местонахождение и задержали. Оба сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

27 декабря стало известно, что бывший руководитель СБУ времен Виктора Януковича Александр Якименко был назначен главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области.