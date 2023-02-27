Помогали Кремлю подавлять движение сопротивления: задержаны экс-главарей российской пыточной, действовавшей в оккупированном Херсоне
Служба безопасности совместно с Госбюро расследований разоблачила еще четырех предателей и коллаборантов в процессе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В частности, задержан бывший заместитель начальника местной исправительной колонии, который во время временной оккупации города поддержал российских захватчиков. После того как оккупанты захватили пенитенциарное учреждение, он добровольно согласился на сотрудничество с агрессором и вошел в руководящий состав созданного россиянами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области".
На этой должности мужчина организовывал незаконное удержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки, угрожали убийством. Таким образом захватчики пытались выполнить указание Кремля подавить движение сопротивления в регионе.
Еще один задержанный коллаборант – глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. Он отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.
Третий задержанный ранее работал в Херсонском СИЗО, но после 24 февраля прошлого года согласился на предложение окупантов войти в состав "отдела охраны колонии". Вместе с еще одним разоблаченным коллаборантом он участвовал в карательных рейдах против местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам.
Четверым фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Трем из них уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 22 февраля СБУ сообщила, что в Херсонской области задержали четырех организаторов псевдореферендума, которые угрожали пытками за отказ украинцев голосовать за "присоединение" области к России
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