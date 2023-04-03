Об этом информирует СБУ .

Одним из злоумышленников является так называемый министр связи "ДНР". В этой должности мужчина выполнял задания России по переустройству телекоммуникационной отрасли Донетчины согласно российским стандартам. В частности, на базе захваченного оборудования украинских операторов связи он организовывал запуск контролируемой ФСБ мобильной сети "Феникс".

Мужчина помогал захватчикам принудительно перевести местных жителей на российскую телефонную сеть. Таким образом ФСБ смогла получить доступ к персональным данным абонентов и к информации об их контенте.

Вторым злоумышленником оказался "заместитель директора унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс". Он помогал ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию так называемой мобильной компании.

Помимо доступа к информации о контенте абонентов, российская спецслужба с помощью этого мобильного оператора также начала распространять СМС-рассылки с дезинформацией о ситуации на фронте. Также она распространяет ложную информацию о внутриполитической обстановке в регионе.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). В настоящее время они оба находятся на временно оккупированной территории Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.