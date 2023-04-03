Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Помогали ФСБ прослушивать жителей Донецка: "министру связи ДНР" и его заместителю объявили подозрения

Помогали ФСБ прослушивать жителей Донецка: "министру связи ДНР" и его заместителю объявили подозрения

3 апреля, 2023 понедельник
13:04
война с Россией

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях так называемому министру связи "ДНР" и его заместителю, которые помогали ФСБ прослушивать телефоны жителей временно оккупированного Донецка

Об этом информирует СБУ .

Одним из злоумышленников является так называемый министр связи "ДНР". В этой должности мужчина выполнял задания России по переустройству телекоммуникационной отрасли Донетчины согласно российским стандартам. В частности, на базе захваченного оборудования украинских операторов связи он организовывал запуск контролируемой ФСБ мобильной сети "Феникс".

Мужчина помогал захватчикам принудительно перевести местных жителей на российскую телефонную сеть. Таким образом ФСБ смогла получить доступ к персональным данным абонентов и к информации об их контенте.

Вторым злоумышленником оказался "заместитель директора унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс". Он помогал ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию так называемой мобильной компании.

Помимо доступа к информации о контенте абонентов, российская спецслужба с помощью этого мобильного оператора также начала распространять СМС-рассылки с дезинформацией о ситуации на фронте. Также она распространяет ложную информацию о внутриполитической обстановке в регионе.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). В настоящее время они оба находятся на временно оккупированной территории Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

  • 3 апреля Служба безопасности Украины разоблачила пособницу врага, которая наводила ракеты армии России на больницы и общежития в Краматорске Донецкой области.
Украина
Донецк
СБУ
ФСБ
Донетчина
оккупированные территории
Читайте также:
Кислиця
31 мартa, 2023 пятница
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
3 апреля, 2023 понедельник
Взрыв в кафе Петербурга, где погиб российский военный пропагандист Татарский: количество пострадавших возросло до 32
Петро Порошенко
1 апреля, 2023 суббота
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 апреля
14:56
Кто такой Владлен Татарский? И почему это сигнал Пригожину
14:22
"Неприемлемо": Репортеры без границ призвали власть Украины как можно быстрее урегулировать ситуацию с отключением Еспресо, Прямого и 5 канала
14:21
Эксклюзив
Лукашенко
Лукашенко превратит миллионы белорусов в заложников, разместив в Беларуси тактическое ядерное оружие, - политолог Магда
14:19
ВСУ улучшили свое тактическое положение на Донецком направлении, – полковник Дмитрашковский
14:09
OPINION
"Слуги" предлагают языковой "комфорт" времен Януковича
14:07
Зеленский прокомментировал гибель российского пропагандиста Татарского
13:59
McDonald's временно закрывает свои офисы в США и планирует объявить о сокращении работников, - WSJ
13:49
Хорватия предлагает лечение и реабилитацию раненым военнослужащим Украины
13:46
ЕС
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС, – журналист Йозвяк
13:25
Возможность подписывать документы в ЕС: украинцам предлагают воспользоваться бета-версией Дии
13:17
Япония пригласила главу Минцифры Федорова на саммит по цифровизации
13:01
Эксклюзив
Трамп рассчитывал на сценарий штурма Капитолия для суда Нью-Йорка, но не нашел спонсоров, - эксперт-международник Краев
13:01
Зеленский о годовщине освобождения Черниговщины: "Ответственность оккупанта должна быть полноценной"
12:53
Жаловался, что сын чувствует себя украинцем: у священника УПЦ МП на въезде в Киев обнаружили пророссийскую переписку
12:43
В Японии скончался лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" композитор Рюити Сакамото
12:36
Обновлено
Зеленский посетит Польшу 5 апреля
12:20
В течение трех дней марта в Киеве зафиксировали шесть температурных рекордов, - наблюдение
12:17
В пятиэтажке Кривого Рога взорвался газ: пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок
12:14
OPINION
Виталий Портников
Конец эпохи Джукановича
12:05
У Зеленского прогнозируют, что экономика Украины выйдет на довоенный уровень через два года после победы
12:01
OPINION
К адептам официальной "еслибылогии"
12:01
Маляр опровергла вражеский фейк о темниках для украинских СМИ по поводу освещения ситуации в Бахмуте
11:47
Обвиняемый в военных преступлениях экс-президент Косово Тачи заявил о невиновности в суде в Гааге
11:41
Обновлено
Во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева, - Федоров
11:39
Эксклюзив
F-16
Даже 20-30 самолетов F-16 дали бы нам полное преимущество в воздухе, – военный аналитик Гетьман
11:31
Дональд Трамп
Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты
11:13
Преимущественно холодно и с осадками: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на Вербную неделю
11:02
Кулеба примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Это первое собрание на уровне глав МИД с участием Украины с 2017 года
10:54
Корректировала огонь по больницам и общежитиям в Краматорске: СБУ задержала коллаборантку
10:52
Нефть дорожает из-за сокращения добычи ОПЕК+
10:43
У Дуды заявили о прибытии в Украину нескольких польских истребителей МиГ-29
10:31
ЮНИСЕФ доставил в Украину партию комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи
10:16
Из-за непогоды обесточена часть Киевской и Одесской областей
10:12
Генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии прибыли в Украину
10:05
Инфографика
курс доллара
Курс валют в Украине на 3 апреля: цена доллара, евро, злотого
10:01
OPINION
Избиение в Хмельницком: народ не хочет слушать, что говорят в УПЦ-МП
09:59
Михаил Федоров
"Это невозможно сделать": Федоров об информации о вручении повесток в мессенджерах
09:58
Минобороны России пытается восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом неудач в Украине, - британская разведка
09:48
Эксклюзив
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
09:28
За сутки враг выпустил 131 снаряд по Херсонской области: погиб мирный житель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV