Помогала вести инфовойну против Украины: в Киеве заблокировали ботоферму
В Киеве ликвидировали ботоферму, с помощью которой российские PR-компании вели информационную войну против Украины
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Два жителя столицы, работники ІТ-отрасли, в своих квартирах организовали ботоферму с мощностью более 3 тыс. аккаунтов. Они массово регистрировали и администрировали фейковые учетки в социальных сетях Instagram и Facebook.
Созданные аккаунты передавали представителям российских PR-компаний. Они использовались для распространения антиукраинской пропаганды, дискредитации госорганов Украины и черного PR.
Чтобы анонимизировать "учетные записи" и избежать блокировки, двое киевлян разработали специализированный программно-аппаратный комплекс, позволявший изменять IP-адрес при создании каждого нового аккаунта. Это позволяло имитировать регистрацию реальных отдельных абонентов украинских операторов мобильной связи.
При обыске у владельцев ботофермы изъята компьютерная техника с программным обеспечением, серверное оборудование, модемы, сим-карты операторов мобильной связи. Имущество планируется передать в АРМА.
В настоящее время одному из организаторов хотят сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационных, информационно-коммуникационных систем).
- Ранее СБУ разоблачила киевскую ботоферму на 10 тыс. аккаунтов.
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