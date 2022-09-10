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Главная война с Россией Помогала вести инфовойну против Украины: в Киеве заблокировали ботоферму

Помогала вести инфовойну против Украины: в Киеве заблокировали ботоферму

10 сентября, 2022 суббота
13:04
война с Россией

В Киеве ликвидировали ботоферму, с помощью которой российские PR-компании вели информационную войну против Украины

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Два жителя столицы, работники ІТ-отрасли, в своих квартирах организовали ботоферму с мощностью более 3 тыс. аккаунтов. Они массово регистрировали и администрировали фейковые учетки в социальных сетях Instagram и Facebook.

Созданные аккаунты передавали представителям российских PR-компаний. Они использовались для распространения антиукраинской пропаганды, дискредитации госорганов Украины и черного PR.

Чтобы анонимизировать "учетные записи" и избежать блокировки, двое киевлян разработали специализированный программно-аппаратный комплекс, позволявший изменять IP-адрес при создании каждого нового аккаунта. Это позволяло имитировать регистрацию реальных отдельных абонентов украинских операторов мобильной связи.

При обыске у владельцев ботофермы изъята компьютерная техника с программным обеспечением, серверное оборудование, модемы, сим-карты операторов мобильной связи. Имущество планируется передать в АРМА.

В настоящее время одному из организаторов хотят сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационных, информационно-коммуникационных систем).

  • Ранее СБУ разоблачила киевскую ботоферму на 10 тыс. аккаунтов.

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