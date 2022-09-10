Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Два жителя столицы, работники ІТ-отрасли, в своих квартирах организовали ботоферму с мощностью более 3 тыс. аккаунтов. Они массово регистрировали и администрировали фейковые учетки в социальных сетях Instagram и Facebook.

Созданные аккаунты передавали представителям российских PR-компаний. Они использовались для распространения антиукраинской пропаганды, дискредитации госорганов Украины и черного PR.

Чтобы анонимизировать "учетные записи" и избежать блокировки, двое киевлян разработали специализированный программно-аппаратный комплекс, позволявший изменять IP-адрес при создании каждого нового аккаунта. Это позволяло имитировать регистрацию реальных отдельных абонентов украинских операторов мобильной связи.

При обыске у владельцев ботофермы изъята компьютерная техника с программным обеспечением, серверное оборудование, модемы, сим-карты операторов мобильной связи. Имущество планируется передать в АРМА.

В настоящее время одному из организаторов хотят сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу информационных, информационно-коммуникационных систем).

Ранее СБУ разоблачила киевскую ботоферму на 10 тыс. аккаунтов.