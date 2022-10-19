Помогала проводить псевдореферендум в Луганской области: СБУ задержала коллаборантку

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, коллаборантка – 50-летняя жительница села Стельмаховка. Она работала на сельхозпредприятии и после оккупации района пошла на сотрудничество с врагом по идеологическим соображениям.

В ответ на лояльность захватчики поручили ей подготовку и проведение фейкового референдума в родном селе.

"Для того чтобы обеспечить "вхождение" оккупированных рашистами территорий в состав РФ, женщина: обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан, агитировала их проголосовать за "присоединение" к РФ, в составе "избирательной комиссии" обеспечила нужный "подсчет голосов", – пишут в СБУ.

В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УКУ, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.

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