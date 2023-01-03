Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что злоумышленницей оказалась экс-служащая межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата Херсона присоединилась к местным оккупационным властям, где возглавила "предприятие промышленного железнодорожного транспорта" Херсонской железной дороги".

На "должности" помогала рашистам наладить железнодорожное сообщение для обеспечения потребностей на южном фронте, в частности, коллаборантка помогала перекидывать военные эшелоны техники, вооружения и боеприпасов РФ на временно захваченную часть Херсонщины.

Женщина организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для передачи врагу. А также призвала местных жителей поддерживать захватчиков. За это обещала лояльное отношение рашистов и выплаты в рублях.

В настоящее время злоумышленнице сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.