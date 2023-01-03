Помогала перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ: в Херсоне задержали экс-руководительницу "филиала российской железной дороги"
В Херсоне задержали бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перебрасывать военные эшелоны врага в Украину
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что злоумышленницей оказалась экс-служащая межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата Херсона присоединилась к местным оккупационным властям, где возглавила "предприятие промышленного железнодорожного транспорта" Херсонской железной дороги".
На "должности" помогала рашистам наладить железнодорожное сообщение для обеспечения потребностей на южном фронте, в частности, коллаборантка помогала перекидывать военные эшелоны техники, вооружения и боеприпасов РФ на временно захваченную часть Херсонщины.
Женщина организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для передачи врагу. А также призвала местных жителей поддерживать захватчиков. За это обещала лояльное отношение рашистов и выплаты в рублях.
В настоящее время злоумышленнице сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- 8 декабря 2022 года правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданное российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".
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