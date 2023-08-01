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Помогала корректировать удары РФ по Украине: в Николаеве задержали осведомительницу ФСБ

1 августа, 2023 вторник
13:11
Криминал

Служба безопасности задержала в Николаеве предательницу, которая сливала в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

В частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза.

Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом Лохматый), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

В дальнейшем вражеский пропагандист переправлял полученные сведения в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевщину.

Кроме того, отмечается, что полученные от осведомительницы медиафайлы он использовал для подготовки заказных сюжетов для международного рупора Кремля РИА Новости.

"По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Впоследствии она вышла на Лохматого, с которым общалась через специально созданный им телеграм-канал", - говорится в сообщении.

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Фото: telegram-канал СБУ

Отмечается, что при обыске у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Общество
Украина
Россия
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Война с Россией
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