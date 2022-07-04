Об этом сообщил Офис генпрокурора по телеграммам.

Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинение гражданина Украины в государственной измене, отмечается в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый с 26 февраля по 31 марта во время оккупации Россией Бучи перешел на сторону врага.

"Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – отметил Офис.

Кроме того, обвиняемый агитировал жителей оккупированного города занять пророссийские позиции, а также оказывал давление на них психологически и физически, чтобы подавить возможное сопротивление, указали в Офисе генпрокурора.

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