Помогал врагу обустраивать выгодные огневые позиции в оккупированной Буче: украинца будут судить по подозрению в государственной измене
Украинец помогал захватчикам во время оккупации Бучи, его будут судить
Об этом сообщил Офис генпрокурора по телеграммам.
Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинение гражданина Украины в государственной измене, отмечается в сообщении.
Следствие установило, что обвиняемый с 26 февраля по 31 марта во время оккупации Россией Бучи перешел на сторону врага.
"Он предоставлял информацию военным подразделениям РФ об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования. Также обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – отметил Офис.
Кроме того, обвиняемый агитировал жителей оккупированного города занять пророссийские позиции, а также оказывал давление на них психологически и физически, чтобы подавить возможное сопротивление, указали в Офисе генпрокурора.
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