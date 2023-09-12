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Помогал уклонистам бежать из страны под видом "церковных миссионеров": СБУ задержала экс-диакона УПЦ (МП)

12 сентября, 2023 вторник
13:01
Криминал

Служба безопасности задержала бывшего диакона Одесской епархии УПЦ (МП), который за деньги "помогал" потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В Одесской области Служба безопасности разоблачила еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста под видом "церковных миссионеров".

Сообщается, что был задержан бывший дьякон Одесской епархии УПЦ (МП), который за деньги "помогал" потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам. Для этого мужчина подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.

После этого злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова за надуманной "аргументацией" о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.

Стоимость такой "услуги" составляла от 4,5 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Таким образом, эксдиаком пытался незаконно переправить за границу шестерых ухилянтов. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему и задержали его "на горячем".

Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружены компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путем.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В Черниговской области Служба безопасности объявила подозрение участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, позволяющего мужчинам выезжать за границу.
  • Также в Киевской области глава военно-врачебной комиссии подозревается в выдаче поддельных справок о непригодности к военной службе. Она "помогла" уклониться от призыва более 50 человек.
  • В частности, 5 сентября СБУ разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста в разных областях Украины.
  • 8 сентября Служба безопасности ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях
Украина
СБУ
Одещина
мобилизация
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