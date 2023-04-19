Об этом сообщает СБУ.

Житель Киева дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области РФ прокремлевского информагентства Бел.ru.

Отмечается, что мужчина передавал российским журналистам вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

"Полученную дезинформацию представители Бел.ru использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на собственных страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

Во время обысков у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.