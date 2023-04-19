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Главная Криминал Помогал российским пропагандистам: в Киеве задержан вражеский "корреспондент"

Помогал российским пропагандистам: в Киеве задержан вражеский "корреспондент"

19 апреля, 2023 среда
13:13
Криминал

Служба безопасности задержала в Киеве местного, который помогал россиянам создавать и распространять фейки о войне и общественно-политической обстановке в столице

Об этом сообщает СБУ.

Житель Киева дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области РФ прокремлевского информагентства Бел.ru.

Отмечается, что мужчина передавал российским журналистам вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.

"Полученную дезинформацию представители Бел.ru использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на собственных страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.

Во время обысков у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

У Києві затримали ворожого "кореспондента"

У Києві затримали "фіксера" російського ЗМІ

  • СБУ сообщила о подозрении оккупационному руководителю Запорожской АЭС, отсоединившему станцию от энергосистемы Украины.
  • В пятницу, 14 апреля, СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, который на камеру РосТВ командовал артобстрелом позиций ВСУ в Луганской области.
Общество
СБУ
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