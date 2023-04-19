Помогал российским пропагандистам: в Киеве задержан вражеский "корреспондент"
Служба безопасности задержала в Киеве местного, который помогал россиянам создавать и распространять фейки о войне и общественно-политической обстановке в столице
Об этом сообщает СБУ.
Житель Киева дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области РФ прокремлевского информагентства Бел.ru.
Отмечается, что мужчина передавал российским журналистам вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу.
"Полученную дезинформацию представители Бел.ru использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине. Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на собственных страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме.
Во время обысков у злоумышленника обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.
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