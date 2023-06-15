Помогал российским оккупантам обворовывать односельчан: к 10 годам за решеткой приговорили жителя Харьковщины
На территории временно оккупированной Харьковской области мужчина сотрудничал с российскими захватчиками и вместе грабил дома односельчан
Об этом сообщает Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины .
"За поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - заявила пресс-служба.
В суде прокуроры доказали, что 62-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района поддерживал Россию и выступал против украинской власти. После временной оккупации населённого пункта злоумышленник способствовал армии страны-спонсорки терроризма и стал помощником коменданта РФ.
В прошлом году с марта прошлого года мужчина показывал российским военным дома односельчан. Затем вместе грабили дома, угрожая оружием мирным жителям. В частности, изымали деньги, авто, бытовую технику и другое имущество.
За работу рашисты позволили фигуранту забирать часть награбленных вещей и свободно передвигаться по району.
После деоккупации СБУ задержала подсудимого в сентябре 2022 года.
Фото: Служба безопасности Украины
"В суде он свою вину не признал и добавил, что государство не изменил", - рассказали в прокуратуре.
Мужчина приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Также он был лишен права работать в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства и местного самоуправления на 12 лет.
В настоящее время длится срок апелляционного обжалования приговора.
- "ДНР" 14 июня суд в Ивано-Франковске признал виновными и назначил 15 лет тюрьмы наемнику российской военной компании "Вагнера" и боевику 113-го полка "ДНР".
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