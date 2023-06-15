Об этом сообщает Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины .

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - заявила пресс-служба.

В суде прокуроры доказали, что 62-летний житель села Новый Бурлук Чугуевского района поддерживал Россию и выступал против украинской власти. После временной оккупации населённого пункта злоумышленник способствовал армии страны-спонсорки терроризма и стал помощником коменданта РФ.

В прошлом году с марта прошлого года мужчина показывал российским военным дома односельчан. Затем вместе грабили дома, угрожая оружием мирным жителям. В частности, изымали деньги, авто, бытовую технику и другое имущество.

За работу рашисты позволили фигуранту забирать часть награбленных вещей и свободно передвигаться по району.

После деоккупации СБУ задержала подсудимого в сентябре 2022 года.

Фото: Служба безопасности Украины

"В суде он свою вину не признал и добавил, что государство не изменил", - рассказали в прокуратуре.

Мужчина приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Также он был лишен права работать в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства и местного самоуправления на 12 лет.

В настоящее время длится срок апелляционного обжалования приговора.