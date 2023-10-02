Помогал россиянам устанавливать мины в Харьковской области: СБУ задержала рецидивиста

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности задержала российского приспешника, который сотрудничал с агрессором во время временной оккупации Харьковщины. Им оказался 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

После захвата населенного пункта, он помогал оккупантам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений.

Среди заминированных участков находились местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района.

Кроме того, он "сдавал" захватчикам адреса участников сопротивления в регионе. После этого рашисты похищали людей и увозили их в русские застенки.

В частности, злоумышленник вместе с российскими захватчиками грабил дома односельчан, выехавших на то время на подконтрольную Украине территорию.

Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан.

После освобождения района мужчина пытался уйти от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.