Помогал РФ перебрасывать военные эшелоны в Украину: СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсона"
Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне
Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в telegram-канале СБУ.
"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что там его назначили главой вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонской железной дороги".
На этой "должности" помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.
Также он принимал участие в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ до захваченного в то время Херсона.
Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов. После освобождения южного города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.
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