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Помогал РФ перебрасывать военные эшелоны в Украину: СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсона"

17 апреля, 2023 понедельник
12:13
Криминал

Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне

Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в telegram-канале СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там его назначили главой вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонской железной дороги".

На этой "должности" помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

СБУ затримала колишнього "начальника вокзалу Херсон"

Также он принимал участие в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ до захваченного в то время Херсона.

Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов. После освобождения южного города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

  • 13 апреля СБУ задержала российского информатора, корректировавшего атаки "шахедов" по Одессе, им оказался радиомеханик завода военно-промышленного комплекса.
  • В пятницу, 14 апреля, СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, который на камеру РосТВ командовал артобстрелом позиций ВСУ в Луганской области.
СБУ
Херсон
Херсонщина
Война с Россией
коллаборанти
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