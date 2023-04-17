Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в telegram-канале СБУ.

"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там его назначили главой вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонской железной дороги".

На этой "должности" помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

Также он принимал участие в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ до захваченного в то время Херсона.

Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов. После освобождения южного города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.