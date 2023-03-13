Помогал оккупантам искать патриотов, проникать в дома и грабить украинцев: жителю Херсонщины объявили подозрение
Жителю села Херсонской области, помогавшему оккупантам искать патриотов, проникать в дома и грабить украинцев, объявили о подозрении
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры жителю Херсонской области сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что после временной оккупации Россией некоторых населенных пунктов Херсонщины весной прошлого года, злоумышленник начал сотрудничать с врагом.
Подозреваемый помогал рашистам проникать в брошенные дома местных жителей, селиться в них и грабить. За это он получал горюче-смазочные материалы, продукты, медикаменты.
Мужчина продавал полученные "подарки" оставшимся в оккупации односельчанам. Частью средств также делился с российскими оккупантами.
Кроме того, подозреваемый ориентировал и сопровождал российское войско по территории громады, помогал искать участников АТО/ООС и украинских патриотов.
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