Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры жителю Херсонской области сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что после временной оккупации Россией некоторых населенных пунктов Херсонщины весной прошлого года, злоумышленник начал сотрудничать с врагом.

Подозреваемый помогал рашистам проникать в брошенные дома местных жителей, селиться в них и грабить. За это он получал горюче-смазочные материалы, продукты, медикаменты.

Мужчина продавал полученные "подарки" оставшимся в оккупации односельчанам. Частью средств также делился с российскими оккупантами.

Кроме того, подозреваемый ориентировал и сопровождал российское войско по территории громады, помогал искать участников АТО/ООС и украинских патриотов.