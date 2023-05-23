Помогал оккупантам грабить Запорожье: СБУ сообщила о подозрении экс-соратнику Януковича Дмитрию Вороне
Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, который сейчас помогает РФ
Об этом сообщили 23 мая в телеграмм-канале СБУ.
"Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне. В конце 2022 года его назначили так называемым "сенатором РФ – представителем исполнительного органа власти Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этой должности он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожья.
Ворона по собственной инициативе помогал рашистам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был советником гауляйтера Балицкого.
Кроме того, добавляет СБУ, именно Ворона подготовил обращение к президенту страны-агрессора о поощрении государственными наградами РФ российских военных и коллаборантов, способствовавших оккупации региона.
На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки миллионов гривен.
Среди арестованного – квартиры фигуранта в центре Киева и Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.
- 23 мая стало известно, что Служба безопасности разоблачила волынскую компанию, которая поставляла в РФ комплектующие для производства подлодок, а ее руководитель сотрудничал с "Л/ДНР".
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