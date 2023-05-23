Об этом сообщили 23 мая в телеграмм-канале СБУ.

"Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне. В конце 2022 года его назначили так называемым "сенатором РФ – представителем исполнительного органа власти Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой должности он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожья.

Ворона по собственной инициативе помогал рашистам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был советником гауляйтера Балицкого.

Кроме того, добавляет СБУ, именно Ворона подготовил обращение к президенту страны-агрессора о поощрении государственными наградами РФ российских военных и коллаборантов, способствовавших оккупации региона.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки миллионов гривен.

Среди арестованного – квартиры фигуранта в центре Киева и Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.