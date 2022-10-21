Об этом сообщила СБУ .

По данным следствия, мужчина сообщал захватчикам о действиях участников движения сопротивления во время временной оккупации Лиманской громады. Также он показывал россиянам дома выехавших из области фермеров. Их оккупанты сначала разграбили, а затем заселяли туда своих солдат и маскировали технику. Все полученные данные российская армия использовала для массовых репрессий против местных жителей.

Кроме того, приспешник врага во время контрнаступления ВСУ в Донецкой области помогал захватчикам убегать от украинских защитников лесными тропами. После этого он пытался скрываться от правосудия, однако стражи порядка разоблачили его сразу после деоккупации района.

СБУ отметила, что задержанный является жителем села Старый Караван.

Мужчине объявили подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УК (оказание незаконным вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

20 октября задержали мужчину, который в своем телеграм-канале обнародовал видео обстрела Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Позже он попал в телеграм-канал с миллионной аудиторией, после чего уже оказался в российских телеграм-каналах.