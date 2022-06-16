Помогал оккупантам, агитировал за коллаборационизм: на Харьковщине экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
В Харьковской области бывшему правоохранителю сообщили о подозрении за переход на сторону врага и сотрудничество с российскими оккупантами. Злоумышленника задержали в подконтрольном украинским властям селе
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.
Прокуратура сообщила мужчине о подозрении по факту государственной измены, совершенному в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Экс-сотрудник правоохранительного органа перешел на сторону российских захватчиков. Подозреваемый сотрудничал с вооруженными силами России, которые оккупировали пгт Шевченково Купянского района. Мужчина агитировал местных сотрудничать с врагом и помогал, например, ремонтировал авто рашистов.
"Поехав в подконтрольное украинским властям село в Харьковской области, подозреваемый скрывался в доме своих знакомых. Там его задержали правоохранители и сообщили о подозрении", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей подозреваемого.
- 14 июня ДБР сообщило о подозрении в государственной измене командиру российского корабля "Адмирал Макаров", перешедшему на сторону врага в 2014 году.
- Военному из "ДНР", воевавший на стороне РФ, сообщили о подозрении за издевательство и грабеж мирного населения на Харьковщине. Злоумышленник находится за решеткой.
- Офис генпрокурора заочно объявил подозрение оккупанту, расстрелявшему двух гражданских на Черниговщине.
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