Помогает РФ в войне против Украины: подозрение объявили "уполномоченному по правам человека ЛНР"
ОГПУ заочно сообщил "уполномоченному по правам человека ЛНР" о подозрении в попытке свержения конституционного строя
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Жительница Луганщины добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами и стала "уполномоченной по правам человека в ЛНР". Подозреваемая по указанию оккупационных властей помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.
Женщине объявили подозрение в действиях с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя и захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 11 мая офис генпрокурора объявил подозрение пресс-секретаря "генпрокуратуры ЛНР".
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