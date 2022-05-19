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Помогает РФ в войне против Украины: подозрение объявили "уполномоченному по правам человека ЛНР"

19 мая, 2022 четверг
12:09
Криминал ЛНР

ОГПУ заочно сообщил "уполномоченному по правам человека ЛНР" о подозрении в попытке свержения конституционного строя

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Жительница Луганщины добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами и стала "уполномоченной по правам человека в ЛНР". Подозреваемая по указанию оккупационных властей помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Женщине объявили подозрение в действиях с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя и захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.

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