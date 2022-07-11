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Главная война с Россией Помогаем дойти до Ла-Манша. Резников рассказал о выставках разбитой техники РФ в Европе

Помогаем дойти до Ла-Манша. Резников рассказал о выставках разбитой техники РФ в Европе

11 июля, 2022 понедельник
16:00
война с Россией Алексей Резников

Министр обороны заявил, что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы

Об этом Алексей Резников написал в Facebook.

Он рассказал, что целью выставок разбитой техники россиян в Европе является "показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина. Мы демонстрируем, что через нашу территорию российские танки могут продвинуться только как выставочные экспонаты".

По словам Алексея Резникова, Чехия станет второй страной НАТО после Польши, на территорию которой "ворвался" российский танк.

"На этот раз речь идет о Т-90А из 1-й гвардейской танковой армии западного военного округа РФ. Еще недавно - самой "элитной". Именно в состав 1 ТА входят когда-то славные, а сейчас - покрытые позором преступлений Кантемировская и Таманская дивизии.

Резников подчеркнул, что открытие состоится в ходе двухдневной встречи министров внутренних дел и министров юстиции стран ЕС. "Члены нашего правительства Денис Монастырский и Денис Малюська смогут наглядно показать, что такое война, тем, от кого зависит много важных решений".

Кроме упомянутого танка, европейские министры и все желающие смогут увидеть пуско-заряжающую установку комплекса БУК-М2, МТЛБ Штурм-С, башню от САУ "МСТА-С". Также можно будет рассмотреть довольно редкую САУ 2С34 Хоста, которая является глубокой российской модернизацией советской САУ 2С1 "Гвоздика". "Это очередной "аналоговнет", ставший трофеем наших воинов", - отметил министр, добавив, что эта техника "наступала на Киев через Сумщину и Черниговщину".

Но там русских артиллеристов встретили защитники столицы. В итоге у САУ сорвало башню, – резюмировал Резников.

  • 11 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял зенитно-ракетный комплекс С-300, находящийся на вооружении армии РФ.
  • 11 июля ВСУ нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, - ОК "Юг".
  • В тот же день ВСУ показали освободившееся село в Херсонской области. Осталась только "мертвая" вражеская техника.
  • 10 июля министр обороны рассказал, что президент приказал украинским военным вернуть оккупированные территории на Юге Украины, которые важны для экономики страны.

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Украина
Алексей Резников
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