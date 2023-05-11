Помог скорректировать ракетный удар РФ по многоэтажке в Николаеве: вражескому информатору сообщили о подозрении
СБУ задержала местного информатора, который помог направить российскую ракету на николаевскую многоэтажку в 2022 году, в результате чего погибли восемь человек
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, подозреваемым оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе 2022 года.
Именно по его указанию российские войска совершили ракетные обстрелы жилой многоэтажки в Николаеве осенью 2022 года. Тогда от вражеского огня погибли восемь мирных жителей, среди которых был ребенок.
Известно, что россияне заметили мужчину из-за его прокремлевской деятельности в одном из telegram-каналов, где он регулярно размещал антиукраинские комментарии.
Работая таксистом, подозреваемый ездил по областному центру, фиксируя расположение баз ВСУ и перемещение Сил обороны. Злоумышленник также пытался втереться в доверие к своим пассажирам и разведывал информацию о возможном перемещении украинской военной техники.
Кроме того, он передавал врагам координаты объектов гражданской инфраструктуры, расположенных поблизости от жилых домов.
За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тысяч гривен. Россияне перечисляли деньги на его банковскую карту.
Во время обыска по месту жительства сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для связи с россиянами.
На основании собранных доказательств правоохранители сообщили вражескому информатору о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
- СБУ установила личности трех предателей террористической "ДНР", которые похищали и жестоко издевались над жителями Николаевщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.9
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное