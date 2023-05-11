Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе 2022 года.

Именно по его указанию российские войска совершили ракетные обстрелы жилой многоэтажки в Николаеве осенью 2022 года. Тогда от вражеского огня погибли восемь мирных жителей, среди которых был ребенок.

Известно, что россияне заметили мужчину из-за его прокремлевской деятельности в одном из telegram-каналов, где он регулярно размещал антиукраинские комментарии.

Работая таксистом, подозреваемый ездил по областному центру, фиксируя расположение баз ВСУ и перемещение Сил обороны. Злоумышленник также пытался втереться в доверие к своим пассажирам и разведывал информацию о возможном перемещении украинской военной техники.

Кроме того, он передавал врагам координаты объектов гражданской инфраструктуры, расположенных поблизости от жилых домов.

За каждое выполненное задание вражеский информатор получал до 5 тысяч гривен. Россияне перечисляли деньги на его банковскую карту.

Во время обыска по месту жительства сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для связи с россиянами.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили вражескому информатору о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.