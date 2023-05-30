Об этом сообщает ДБР.

В момент оккупации полуострова РФ в 2014 году мужчина служил в украинских правоохранительных органах и охранял "Артек".

При содействии в захвате Международного детского центра на полуострове предатель получил должность в незаконно созданном министерстве внутренних дел оккупантов.

В 2019 году бывший правоохранитель перешел в Росгвардию и сейчас занимается преследованием несогласных с российскими властями граждан, участвует в разгонах митингов и демонстраций во временно оккупированном Крыму.

Бывший правоохранитель подозревается в государственной измене, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.