Помог РФ захватить "Артек" в Крыму: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
Сотрудники ДБР заочно сообщили о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма, который помогал оккупантам захватывать Международный детский центр "Артек"
Об этом сообщает ДБР.
В момент оккупации полуострова РФ в 2014 году мужчина служил в украинских правоохранительных органах и охранял "Артек".
При содействии в захвате Международного детского центра на полуострове предатель получил должность в незаконно созданном министерстве внутренних дел оккупантов.
В 2019 году бывший правоохранитель перешел в Росгвардию и сейчас занимается преследованием несогласных с российскими властями граждан, участвует в разгонах митингов и демонстраций во временно оккупированном Крыму.
Бывший правоохранитель подозревается в государственной измене, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
- Россияне зовут детей в "Артек", чтобы использовать их как живой щит. Они предлагают путевку победителям международных конкурсов, в которых принимают участие коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении.
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