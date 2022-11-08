Об этом информирует СБУ.

Отмечают, что мужчина входит в ближайшее окружение главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина. Последний способствовал назначению коллаборанта на "министерскую должность".

Среди задач так называемого чиновника было распространение захватнического режима на медицинскую отрасль на временно оккупированной территории Донецкой области. Помогали ему в этом руководитель "юридического отдела" и заведующая "сектором общественной службы и кадров" псевдоминистерства.

Кроме того, после полномасштабного вторжения мужчина организовал принудительный перевод на баланс подконтрольного РФ "Минздрава" более 20 захваченных медучреждений в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.

СБУ идентифицировала личность самого коллаборанта и его приспешников, задокументировала их преступления и установила места их пребывания. Всем трем объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической группе или террористической организации).

8 ноября СБУ также объявила подозрение настоятелю УПЦ московского патриархата, который сотрудничал с гауляйтером в Харьковской области и распространял российскую оккупационную пропаганду.