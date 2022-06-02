"Помочь Украине победить в войне": новоназначенная посол США Бринк рассказала об основных задачах в должности
Новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк выступила на брифинге. Она озвучила 5 основных задач для себя и своей команды посольства США в Украине
Пресс-конференцию транслировало Общественное вещание.
По ее словам, ключевыми задачами являются:
- помощь Украине для победы в войне против российской агрессии;
- контроль американской правительственной поддержки, чтобы она "поступала нуждающимся";
- сосредоточение усилий для привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления;
- контроль реализации американской помощи по безопасности Украине, "чтобы быть уверенным, что эта помощь достигает своей цели";
- возобновление работы посольства США в полном составе;
Она добавила, что США тоже поможет отстроить Украину после войны.
"Во всех этих пяти направлениях наша главная непоколебимая цель состоит в том, что Украина должна определить свое будущее. Эта битва очень важна не только для Украины, но и для Европы и США. Нет сейчас более нужного места, где нужно быть на работе, чем присоединиться к нашей команде здесь, чтобы помогать Украине помочь в этой войне", - сказала Бриджит Бринк
- 19 мая Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Бриджит Бринк в должности Посла США в Украине. Ее кандидатуру предложил Джо Байден.
- 28 мая новый посол США в Украине получил рабочую визу.
- 30 мая Бриджит Бринк прибыла в Киев. Об этом сообщил официальный сайт посольства США в Украине.
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