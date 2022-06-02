Пресс-конференцию транслировало Общественное вещание.

По ее словам, ключевыми задачами являются:

помощь Украине для победы в войне против российской агрессии;

контроль американской правительственной поддержки, чтобы она "поступала нуждающимся";

сосредоточение усилий для привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления;

контроль реализации американской помощи по безопасности Украине, "чтобы быть уверенным, что эта помощь достигает своей цели";

возобновление работы посольства США в полном составе;

Она добавила, что США тоже поможет отстроить Украину после войны.

"Во всех этих пяти направлениях наша главная непоколебимая цель состоит в том, что Украина должна определить свое будущее. Эта битва очень важна не только для Украины, но и для Европы и США. Нет сейчас более нужного места, где нужно быть на работе, чем присоединиться к нашей команде здесь, чтобы помогать Украине помочь в этой войне", - сказала Бриджит Бринк

19 мая Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Бриджит Бринк в должности Посла США в Украине. Ее кандидатуру предложил Джо Байден.

28 мая новый посол США в Украине получил рабочую визу.

30 мая Бриджит Бринк прибыла в Киев. Об этом сообщил официальный сайт посольства США в Украине.

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