Помочь Украине, давить на РФ и созвать международный трибунал: ПАСЕ приняла резолюцию о последствиях российской агрессии

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.



"Ассамблея называет происходящее беспрецедентной атакой на мир, безопасность, международное право; призывает все 45 стран Совета Европы оказывать Украине необходимую помощь; помогать всем, кто вынужден покинуть территорию Украины из-за войны; продолжить оказывать давление на Россию до полного освобождения территории Украины , а также Грузии, Молдовы и Беларуси", - написал Гончаренко.



Также ПАСЕ призвала страны Совета Европы поддержать все расследования зверств и преступлений, совершенных Россией на территории Украины и немедленно учредить международный трибунал по политическому и военному руководству России.



Кроме того, ПАСЕ поддерживает создание Фонда Солидарности для послевоенного восстановления Украины, учреждает позицию специального представителя Совета Европы по вопросам последствий российской агрессии, призывает страны Евросоюза избавиться от энергетической зависимости от России и бороться с российской пропагандой.



"Также по поддержанной моей правке Ассамблея называет режим Лукашенко ответственным за эту войну. Голосование: 143 – за, против – 1", – отметил Гончаренко.

Ранее, 15 марта, ПАСЕ приняла решение об исключении РФ и признании оккупации Приднестровья, а также призвала государства Совета Европы предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.