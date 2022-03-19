Помочь может каждый - стартовал проект "Присоединяйся: вместе мы сильны"

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Организаторы - режиссер фильма "Иловайск" Иван Тимченко и обучающая медиа-платформа RIST - призывают каждого украинца бороться на том фронте, на котором может, и рассказывать свои истории, вдохновляя других.



Война – едва ли не самое большое в жизни испытание для каждого из нас. Украинские военные мужественно защищают нашу родную землю, родных людей. В то же время очень многие гражданские до сих пор находятся в состоянии растерянности: не понимают, как и чем могут быть полезны во время войны.



Проект "Присоединяйся: вместе мы сильны" призван на примерах конкретных людей показать, что сейчас есть множество вариантов, чтобы помогать во время войны и оказывать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.



"Сейчас мы живем в уникальное время. Это невозможно не снимать. Я верю, что наши фильмы помогут другим найти свое место. Мы рассказываем о людях из разных сфер: художниках, бизнесменах, врачах. Сейчас каждый из них волонтерит и помогает, чтобы поддержать Украину в это непростое время", - рассказывает режиссер Иван Тимченко, известный по фильму "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс".



Вместе с Иваном Тимченко над проектом работает команда обучающей медиаплатформы Rist. Они помогают с поиском историй, сопровождением проекта на Youtube, снимают и монтируют видео.



Ролики публикуют на Youtube-канале проекта "Присоединяйся: вместе мы сильны" и на странице Facebook.



Героями проекта "Присоединяйся: вместе мы сильны" уже стали Степан Веселовский, СЕО Львовского ІТ Кластера. Это сообщество с первых дней войны активно помогает армии, оказавшимся в гуманитарном кризисе городам и переселенцам; Богдан Кухарский, который в мирное время работал с керамикой, а ныне сваривает "ежи" для блокпостов; Денис Шингаренко, шеф-повар кофейни "Друзья", ежедневно готовящий еду для переселенцев, которые приезжают во Львов и живут в центрах для временно перемещенных лиц.



Работа над новыми историями продолжается прямо сейчас. Поэтому команда проекта "Присоединяйся: вместе мы сильны" призывает делиться историями людей, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу Украины. Отправлять информацию о таких историях можно сообщениями на Facebook-странице проекта.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb