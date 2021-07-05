"Помню Кирилла Тлявова, убитого полицейскими": украинцы в соцсетях возмутились фото с ребенком в форме на праздновании Дня полиции
МВД Украины банит пользователей, которые решили напомнить полиции об убитом ими пятилетнем Кирилле Тлявове
Об этом сообщает НВ .
Пресс-служба отчиталась о том, что двухлетний Богдан Униченко пришел на празднование Дня полиции в полицейской форме. Весной полиция нашла его возле села Раговка Киевской области, когда мальчик потерялся.
"Сегодня малыш в форме полицейского посетил праздник по случаю Дня полиции. И нам кажется, он немного подрос. Богданчик, мы рады тебя видеть, но больше не теряйся!" - написали представители МВД
В комментариях решили напомнить о том, что в мае 2019 года в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Через три дня он скончался в больнице.
По данным следствия, мужчины ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего ребенок получил ранение. К инциденту причастны четыре человека - двое уже бывших сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские были пьяны.Активистка Мелания Подоляк сообщила о массовом бане аккаунтов в Twitter.
"Органы, деятельность которых мы оплачиваем, считают нормальным банить нас в соцсетях за критику. Почти все пользователи на скринах были побанены официальным аккаунтом МВД", - написала она.
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