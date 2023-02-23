Об этом информирует НБУ .

"Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения, этот драматический, шокирующий и расстрелянный год нашей жизни. Войну, которая длится для нас не год и не десять, а столетие. Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах", – сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Памятную банкноту номиналом 20 гривен "Помним! Не простим!" сегодня же ввели в обращение.

Эта купюра не похожа на другие, имеет яркий, вертикальный дизайн, серию ВС с номерами 0000001-0300000 и подпись главы НБУ Андрея Пышного.

В НБУ подчеркнули, что эти 20 грн являются законным платежным средством и обязательны к приему без каких-либо ограничений на всей территории Украины. Однако ее тираж ограничен – 300 тысяч штук, в том числе 200 тыс. в сувенирной упаковке и 99,9 тыс. – в конвертах.

Купить банкноту "Помним! Не простим!" из первой части тиража можно будет в интернет-магазине с завтрашнего дня, 24 февраля. В дальнейшем по мере изготовления их будут добавлять в интернет-магазин, а в конце марта купюра поступит для реализации в банки-дистрибьюторы.

Основным изображением лицевой стороны банкноты являются фигуры трех украинских военных, которые устанавливают Государственный Флаг, на фоне фрагментов карты и флагов поддерживающих нас стран.

"Основное изображение обратной стороны памятной банкноты – стилизованная композиция, олицетворяющая физические страдания и духовные переживания украинцев в оккупации – связанные руки за спиной, за которой угадывается фигура со следом от пули в виде мака, по обе стороны которой – стилизованные крылья с пламенем свечей; вверху на фоне абрисов разрушенных зданий – терновый венок, символ мученичества, справа от которого – защитный элемент, цветная композиция, сочетающая изображения калины и противотанкового ежа", – говорится в сообщении.

Создал дизайн этой памятной купюры заслуженный художник Украины Владимир Таран.